В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам

РИА Новости: оплата за холодную воду при отсутствии счетчика вырастет вдвое.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент был увеличен вдвое, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, корректировки были внесены в правила расчета платы за холодное водоснабжение. Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими.

Размер платы за воду и свет в таких случаях определяется по специальной формуле — она учитывает число жильцов, тариф, норматив потребления и повышающий коэффициент, который ранее составлял 1,5.

Теперь для расчета платы за холодную воду его увеличили до 3. При этом коэффициент, применяемый для расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, не поменялся и по-прежнему составляет 1,5.