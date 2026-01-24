Ричмонд
«За гранью»: Цыганова назвала крахом морали возможное возвращение Пугачёвой на сцену

Певица Вика Цыганова выразила своё мнение относительно возможного возвращения Аллы Пугачёвой на сцену, заявив, что такое событие станет серьёзным ударом по общественной морали. Мыслями исполнительница хита «Русская водка» поделилась в соцсетях.

Источник: Life.ru

По словам Цыгановой, Пугачёва внимательно следит за настроениями общественности, пытаясь оценить готовность аудитории принять её обратно. Артистка подчеркнула, что Алла Борисовна дала понять о своей готовности выступать в России, однако пока лишь ожидает реакции публики, интересуясь, проявят ли зрители недовольство или же уже готовы забыть прошлые разногласия.

«Возвращение таких персон — это полный крах морали. С начала СВО Пугачёва стала олицетворением самого предательского пласта населения России. Сбежала в Израиль и начала поливать Родину грязью. А её высказывания о террористе Дудаеве? Это же просто за гранью понимания», — высказалась певица.

Напомним, Алла Пугачёва готовится к камбэку этим летом. Певица не исключает возможности выступить на частных мероприятиях за рубежом, включая квартирники, но до начала лета она не готова рассматривать предложения.

