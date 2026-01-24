«За гранью»: Цыганова назвала крахом морали возможное возвращение Пугачёвой на сцену

По словам Цыгановой, Пугачёва внимательно следит за настроениями общественности, пытаясь оценить готовность аудитории принять её обратно. Артистка подчеркнула, что Алла Борисовна дала понять о своей готовности выступать в России, однако пока лишь ожидает реакции публики, интересуясь, проявят ли зрители недовольство или же уже готовы забыть прошлые разногласия.