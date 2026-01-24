Можно ли отпевать кремированных усопших: ответ дали в РПЦ

При этом он указал на разницу в мотивации: если кремация выбирается исключительно из экономии или удобства, такая практика осуждается церковью. Однако в случаях, когда транспортировка тела невозможна или существуют иные экстремальные обстоятельства, этот способ признаётся допустимым.