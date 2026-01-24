Можно ли отпевать кремированных усопших: ответ дали в РПЦ

В Русской православной церкви нет абсолютного запрета на отпевание кремированных усопших. Об этом в беседе с РИА Новости заявил секретарь Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ протоиерей Александр Абрамов.
Священнослужитель напомнил, что в 2015 году Священный синод принял документ о христианском погребении, который не содержит прямого запрета на кремацию. «Отпевать можно человека всегда», — подчеркнул Абрамов.
При этом он указал на разницу в мотивации: если кремация выбирается исключительно из экономии или удобства, такая практика осуждается церковью. Однако в случаях, когда транспортировка тела невозможна или существуют иные экстремальные обстоятельства, этот способ признаётся допустимым.
Отец Александр также отметил культурно-исторический контекст: становление русской цивилизации, по его словам, было связано с отходом от языческих обычаев, включая кремацию как распространённый обряд.
«Для нас естественным является погребение человека телесным, то есть в гробу», — заключил представитель РПЦ.
