Россиянам без счетчиков увеличат плату за холодную воду в два раза

Для жилых помещений в России, где технически возможно установить счётчики, но приборы учёта отсутствуют, расчёт платы за холодную воду изменится: повышающий коэффициент при расчёте увеличивается с 1,5 до 3.

Для жилых помещений в России, где технически возможно установить счётчики, но приборы учёта отсутствуют, расчёт платы за холодную воду изменится: повышающий коэффициент при расчёте увеличивается с 1,5 до 3. Это следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Изменения касаются только холодного водоснабжения. Коэффициенты для расчёта платы за горячую воду, водоотведение и электроснабжение остаются прежними — 1,5.

Размер платы в таких случаях определяется по формуле, учитывающей количество проживающих, тариф и норматив потребления.

Ранее был назван размер социальной пенсии в 2026 году.

