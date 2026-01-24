Россиянам без счетчиков увеличат плату за холодную воду в два раза

Для жилых помещений в России, где технически возможно установить счётчики, но приборы учёта отсутствуют, расчёт платы за холодную воду изменится: повышающий коэффициент при расчёте увеличивается с 1,5 до 3. Это следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.