«Ирина не исчезает просто так»: знакомые Усольцевых отказываются верить в их смерть

Усольцевы пропали в тайге в 2025 году.
SMM-специалист пропавшей в тайге с семьей Ирины Усольцевой — Дарья Фурштейн — заявила, что ее начальница за пять дней до исчезновения говорила о намерении сделать паузу в работе, однако попросила Фурштейн пока не прекращать сотрудничество. Женщина, по словам ее сотрудницы, не могла пропасть без объяснений.
«Ирина была человеком, который не исчезает без объяснений. Ответственная. Собранная. У нее были планы как минимум на месяц вперед — у нас был четкий график», — написала в telegram-канале Дарья Фурштейн.
Она также объяснила, что первому написала о пропаже семьи сыну Ирины Усольцевой, потому что у нее возникло четкое внутреннее ощущение: происходящее не выглядит обычным, «что‑то здесь не так». По словам SMM-специалиста, Ирина серьезно готовилась к походу в тайгу. До ее исчезновения не было никаких тревожных сигналов, странностей в поведении или резких перемен.
Окружение Ирины подтвердило, что та занималась духовными практиками. Однако в телепередаче «Пусть говорят», посвященной этой истории, хобби женщины было подано так, будто уже сам факт увлечения духовными практиками автоматически характеризует человека как неадекватного или даже потенциально опасного. Дарья Фурштейн заявила, что по-прежнему придерживается позиции: Ирина и ее семья живы и сейчас находятся за пределами России, в другой стране.
Семья Усольцевых перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года в районе поселка Кутурчин. Активная фаза поисковой операции завершилась 12 октября и была переведена в режим локальных мероприятий, которые в настоящее время выполняют профессиональные аттестованные спасатели. По данным волонтеров и правоохранительных органов, обнаружить какие-либо следы семьи пока не удалось. Поиски семьи возобновятся весной 2026 года.