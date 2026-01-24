В Уфе для уборки снега на улицах установят дополнительные знаки, запрещающие стоянку

Накануне в мэрии Уфы сообщили, что до 1 февраля на некоторых улицах города установят дополнительные знаки о запрете остановки и стоянки машин. Городские власти пояснили, что делается это для своевременной уборки снега на этих участках. То есть чтобы коммунальная техника могла беспрепятственно проехать и очистить территорию после снегопадов.
В администрации Уфы представили полный список улиц, где в ближайшее время появятся новые дорожные знаки.
— На улице Пушкина от перекрестка с Гафури до Аксакова установят знаки «Остановка запрещена» по четным/нечетным дням;
— На Менделеева на нескольких участках на четной стороне будет установлен знак «Остановка запрещена»;
— На Крупской от перекрестка с Чернышевского до Коммунистической будет запрещена стоянка с 22:00 до 07:00;
— На улицах Дорофеева и Худайбердина от Коммунистической до Чернышевского появится знак о запрете стоянки с 22:00 до 07:00;
— На улице Академика Гатауллина и прилегающем проезде знак «Остановка запрещена»;
— На Трамвайный и Интернациональный знак «Остановка запрещена» с табличкой о действии только на прилегающей территории;
— На Коммунистической от Аксакова до Зенцова знак «Работает эвакуатор»;
— На Достоевского от Мустая Карима до улицы Ленина появятся знаки «Остановка запрещена» по четным/нечетным дням;
— На Коммунистической на участке от Аральской до Нуриманова будет запрещена стоянка с 10:00 до 17:00;
— На улице Рычкова на участке от Ахметова до Шмидта вдоль школы знак «Остановка запрещена»;
— На улице Летчиков, на участке С. Пашкова до Миловской знаки «Остановка запрещена» по четным/нечетным дням;
— На улице Толстого от Кольцевой до М. Горького, улице Кремлевская от Ломоносова до Пекинской, улице А. Калимуллина от дома № 1 и до набережной Влюбленных, на бульваре Мечтателей, на улице имени города Галле — знаки «Остановка запрещена» по четным/нечетным дням;
— На Правды от перекрестка с Таллинской до Дагестанской «Остановка запрещена» с 10:00 до 17:00;
— На Комсомольской, 21 — знак «Стоянка запрещена по нечетным дням»;
— На улице Парковая по четной стороне знак «Остановка запрещена»;
— На местном проезде за ТЦ «Башкирия» знак «Остановка запрещена»;
— На Энтузиастов, на участке от Сипайловской до Р. Нуриева по нечетной стороне «Остановка запрещена»;
— На участке улицы Гоголя от Красина до Достоевского знак «Стоянка запрещена по нечетным дням».
