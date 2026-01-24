В Уфе для уборки снега на улицах установят дополнительные знаки, запрещающие стоянку

Накануне в мэрии Уфы сообщили, что до 1 февраля на некоторых улицах города установят дополнительные знаки о запрете остановки и стоянки машин. Городские власти пояснили, что делается это для своевременной уборки снега на этих участках. То есть чтобы коммунальная техника могла беспрепятственно проехать и очистить территорию после снегопадов.