Исследование показало, сколько россияне тратят на лечение простуды

По данным экспертов, 59,1% россиян в сезоне осень-зима 2025−2026 года уже переболели простудой или гриппом. «Отвечая на вопрос о том, сколько примерно денег было потрачено ими или их семьями на лечение (включая препараты, вызов/посещение врача, диагностику) в связи с этими заболеваниями, респонденты чаще всего называли суммы в диапазоне от 1 до 3 тысяч рублей — на них пришлось 35,4% ответов», — говорится в исследовании.