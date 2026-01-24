В Красноярске задержана участница аферы с похищением сына бизнесмена

Согласно материалам следствия, 21 января 2026 года девушка прибыла в Красноярск совместно с преступной группой. На следующий день, 22 января, она проникла в жилище подростка, где участвовала во взломе сейфов и хищении денежных средств на сумму 3 миллиона рублей. Затем вечером того же дня она передала большую часть украденных денег сообщникам, оставив некоторую сумму себе. После этого девушка и подросток скрылись в квартире, арендуемой злоумышленниками, ожидая дальнейших указаний.