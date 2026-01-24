Ричмонд
В Красноярске задержана участница аферы с похищением сына бизнесмена

В Красноярске правоохранительными органами задержана 18-летняя жительница Сургута, которая сопровождала считавшегося похищенным мальчика. Девушка подозревается в совершении тяжкого преступления, связанного с мошенничеством, предусмотренным частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Источник: Life.ru

Жительница Сургута задержана в Красноярске по подозрению в мошенничестве. Видео © Telegram / Следком.

Согласно материалам следствия, 21 января 2026 года девушка прибыла в Красноярск совместно с преступной группой. На следующий день, 22 января, она проникла в жилище подростка, где участвовала во взломе сейфов и хищении денежных средств на сумму 3 миллиона рублей. Затем вечером того же дня она передала большую часть украденных денег сообщникам, оставив некоторую сумму себе. После этого девушка и подросток скрылись в квартире, арендуемой злоумышленниками, ожидая дальнейших указаний.

24 января 2026 года сотрудники Следственного комитета совместно с полицией установили точное местоположение подозреваемых в одной из квартир города Красноярска. В результате оперативной работы девушка была задержана. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следствие проводит необходимые процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление остальных участников преступления и привлечение их к ответственности.

Ранее сообщалось, что пропавший сын красноярского бизнесмена найден живым в арендованной квартире вместе с малознакомой девушкой. Отец подростка заявил, что он не знаком с найденной девушкой и пока не располагает подробной информацией о ней. Он отметил, что семья и правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия и ждут уточнений.

