Посольство Италии в Казахстане временно приостановило выдачу виз

«В связи с проведением внеплановых технических работ операционная система по обработке заявлений на визу будет недоступна с 12 по 18 февраля 2026 года», — говорится в публикации.
Последние возможные даты подачи заявлений для резидентов Казахстана:
Астана — последний день приема: 11 февраля в Центре VFS Global (Бизнес-центр Kaskad, проспект Кабанбай батыра, 6/1, офис 111, 11-й этаж.
Атырау, Алматы, Шымкент и Усть-Каменогорск — последний день приема: 6 февраля 2026 года в соответствующих центрах VFS Global.
В Посольстве сообщили, что обычный прием и обработка визовых заявлений возобновятся в штатном режиме с 18 февраля 2026 года.
«Благодарим за понимание и рекомендуем заранее планировать подачу документов. Для получения актуальной информации посетите сайт Посольства Италии в Казахстане или обратитесь в соответствующий центр VFS», — уточнили в Посольстве.