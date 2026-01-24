Борьба за наставников: как прошел первый выпуск 14-го сезона «Голоса»

В паузах между выступлениями Ильдар Абдразаков задал коллегам провокационный вопрос о том, случалось ли им забывать слова собственных песен. Анна Асти призналась, что регулярно сталкивается с этой проблемой, так как, по ее словам, все ее песни похожи друг на друга.