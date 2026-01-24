Борьба за наставников: как прошел первый выпуск 14-го сезона «Голоса»

На Первом канале состоялась премьера первого выпуска 14-го сезона музыкального шоу «Голос». Участники слепых прослушиваний выступали перед артистами Владимиром Пресняковым, Пелагеей, Анной Асти и Ильдаром Абдразаковым.
Первым на сцене выступил Леонид Овруцкий — бывший участник группы «Кватро», исполнивший лирическую композицию «Еще минута». Уже с первых нот к артисту повернулась Анна Асти, которая не смогла скрыть эмоций и первой из членов жюри взяла слово после разворота кресел.
Следующей перед зрителями предстала уроженка Сибири Елена Дородных. Ее энергичное выступление и яркий образ убедили развернуться сразу трех наставников. За конкурсантку развернулась активная борьба — ни один из членов жюри не хотел упускать сильную участницу.
В итоге Елена сделала выбор в пользу наставника, к которому давно стремилась попасть, — Владимира Преснякова. Не произнеся ни слова, она уверенно направилась к нему с распростертыми руками.
Затем на сцену вышел Егор Федоров. Несмотря на то что ему не удалось впечатлить жюри, он получил поддержку — песню конкурсант повторил вместе с Ильдаром Абдразаковым. В следующий этап также не прошла 26-летняя актриса Дарья Кукарских.
В паузах между выступлениями Ильдар Абдразаков задал коллегам провокационный вопрос о том, случалось ли им забывать слова собственных песен. Анна Асти призналась, что регулярно сталкивается с этой проблемой, так как, по ее словам, все ее песни похожи друг на друга.
Более удачным оказался выход следующего участника — Арсена Степаняна, бывшего оперного певца, который в настоящее время занимается инвестициями в недвижимость. Его выступление впечатлило всех наставников: развернулись все четыре кресла. После номера зал взорвался аплодисментами, а зрители скандировали «Браво!».
