Аферисты научились подделывать голос: россияне столкнулись с новой схемой мошенничества

Мошенники используют нейросети для имитации голосов знакомых людей и выманивания денег или персональных данных. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ее слова прозвучали в беседе с ТАСС.
По ее словам, в основе схем лежит способность генеративных моделей создавать правдоподобный контент. Благодаря этому аферисты могут использовать синтезированные голоса и поддельные видеозаписи.
Потерпевшие воспринимают такие материалы как подлинные. Это позволяет злоумышленникам выдавать себя за родственников, сотрудников банков, представителей госорганов или известных персон.
Так, в одном из случаев злоумышленник получил доступ к чужому аккаунту в иностранном мессенджере. Затем с помощью нейросети он создал аудиосообщение с имитацией голоса владельца страницы и попросил перевести деньги. Получатель решил, что обращается его родственница, и отправил 35 тысяч рублей через систему быстрых платежей.
Волк добавила, что подобные схемы направлены на быстрое психологическое давление. По ее словам, жертв торопят и не дают времени проверить информацию. Это повышает риск необдуманных переводов и утечки личных данных.
Тем временем россиян предупредили и о другой схеме обмана. Так, злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками аэропортов. Они утверждают, что у человека якобы не оформлена миграционная карта, и просят продиктовать код из СМС. После этого мошенники получают доступ к банковским сервисам или аккаунтам жертвы.