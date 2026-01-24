Ричмонд
Аферисты научились подделывать голос: россияне столкнулись с новой схемой мошенничества

МВД: мошенники используют синтезированные ИИ голоса для хищения денег россиян.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники используют нейросети для имитации голосов знакомых людей и выманивания денег или персональных данных. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ее слова прозвучали в беседе с ТАСС.

По ее словам, в основе схем лежит способность генеративных моделей создавать правдоподобный контент. Благодаря этому аферисты могут использовать синтезированные голоса и поддельные видеозаписи.

Потерпевшие воспринимают такие материалы как подлинные. Это позволяет злоумышленникам выдавать себя за родственников, сотрудников банков, представителей госорганов или известных персон.

Так, в одном из случаев злоумышленник получил доступ к чужому аккаунту в иностранном мессенджере. Затем с помощью нейросети он создал аудиосообщение с имитацией голоса владельца страницы и попросил перевести деньги. Получатель решил, что обращается его родственница, и отправил 35 тысяч рублей через систему быстрых платежей.

Волк добавила, что подобные схемы направлены на быстрое психологическое давление. По ее словам, жертв торопят и не дают времени проверить информацию. Это повышает риск необдуманных переводов и утечки личных данных.

Тем временем россиян предупредили и о другой схеме обмана. Так, злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками аэропортов. Они утверждают, что у человека якобы не оформлена миграционная карта, и просят продиктовать код из СМС. После этого мошенники получают доступ к банковским сервисам или аккаунтам жертвы.

