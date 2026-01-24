Аферисты научились подделывать голос: россияне столкнулись с новой схемой мошенничества

Тем временем россиян предупредили и о другой схеме обмана. Так, злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками аэропортов. Они утверждают, что у человека якобы не оформлена миграционная карта, и просят продиктовать код из СМС. После этого мошенники получают доступ к банковским сервисам или аккаунтам жертвы.