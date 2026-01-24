В музее архитектуры рассказали, почему нельзя перекрасить Московский Кремль

«В определённые исторические периоды стены и башни Кремля были побелены. Однако сегодня в предмете охраны указано общее колористическое решение ансамбля с учётом реставраций XX века», — пояснила Шашкова.
По её словам, принятие реставрационных решений в России строго регламентировано и на законодательном уровне доверено профильным специалистам. Эксперт подчеркнула, что колористические решения закреплены не только для всего ансамбля, но и для отдельных объектов Кремля, а соответствующая информация находится в открытом доступе.
«В 1990 году Кремль признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО именно в том виде, в котором мы его знаем сейчас. В соответствии с предметом охраны реставрационное покрытие, защищающее стены и башни Кремля от вредного воздействия окружающей среды, окрашено под кирпичную кладку со швами», — подчеркнула она.
Отвечая на вопрос о современных архитектурных приоритетах, эксперт отметила, что ключевым остаётся строгое соблюдение законодательства об охране памятников и развитие нового строительства с уважением к историческому наследию российских городов и поселений.
Ранее сообщалось, что после двух лет масштабной реставрации Петропавловская крепость на несколько дней предстала без строительных лесов. Отмечалось, что горожане получили возможность увидеть обновлённые фасады с восстановленной штукатуркой в оконных проёмах, воссозданными башенками-турелями и отполированным карельским гранитом.
