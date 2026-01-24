В омских новостройках становится меньше балконов и лоджий

Подписчица Катя Гордок прокомментировала новость: «Раньше в квартирах, расположенных на высоте более 15 метров, обязательно было иметь простенок безопасности на балконе или лоджии, куда во время пожара не достает огонь. Оттуда спасатели забирают жильцов по своей лестнице. А сейчас пожарные нормы допускают ставить на вход в квартиру противопожарную дверь и не делать простенок безопасности».