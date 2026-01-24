В омских новостройках становится меньше балконов и лоджий

О тенденции, которая меняет облик современных многоэтажек, рассказали 24 января в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Архитекторы все чаще отказываются от лоджий и балконов при проектировании новых домов.
На это, по мнению специалистов ведомства, есть сразу несколько причин. Прежде всего, изменился образ жизни горожан — они перестали сушить белье на улице, а зоны отдыха предпочитают обустраивать внутри квартир. Кроме того, застекленные на разный лад балконы портят фасады зданий, а их проектирование усложняет общую конструкцию и планировку.
Вместо традиционных решений застройщики предлагают альтернативы. Среди них — французские окна в пол с декоративным ограждением, которые не позволяют выйти наружу. В домах премиум-класса создают эксплуатируемые крыши или зоны отдыха на стилобате. Также популярность набирает панорамное остекление, которое обеспечивает визуальный контакт с городом.
Подписчица Катя Гордок прокомментировала новость: «Раньше в квартирах, расположенных на высоте более 15 метров, обязательно было иметь простенок безопасности на балконе или лоджии, куда во время пожара не достает огонь. Оттуда спасатели забирают жильцов по своей лестнице. А сейчас пожарные нормы допускают ставить на вход в квартиру противопожарную дверь и не делать простенок безопасности».
В ведомстве отметили, что современная градостроительная политика основывается на более компактной и функциональной застройке.
