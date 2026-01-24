Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для студентов-ветеранов СВО внедрят адресное наставничество. Видео

В преддверии Дня студента в российских вузах на базе ячеек «Молодой Гвардии Единой России» будет запущена программа адресного наставничества для студентов — ветеранов СВО. Инициатива направлена на содействие бойцам, вернувшимся с линии боевого соприкосновения, в их адаптации к учебному процессу и получении всесторонней поддержки, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

В вузах РФ введут специальную программу для студентов — ветеранов СВО.

В преддверии Дня студента в российских вузах на базе ячеек «Молодой Гвардии Единой России» будет запущена программа адресного наставничества для студентов — ветеранов СВО. Инициатива направлена на содействие бойцам, вернувшимся с линии боевого соприкосновения, в их адаптации к учебному процессу и получении всесторонней поддержки, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Важно, чтобы боец, вернувшийся с СВО, мог опереться на дружеское плечо, получить поддержку, в первую очередь от своих боевых товарищей», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов. Его слова приводит сайт партии.

О старте программы объявили в ходе открытого диалога МГЕР, прошедшего в Музее Победы в Москве. В мероприятии приняли участие более 150 студентов столичных и петербургских вузов и ссузов, а также образовательных организаций центральных регионов страны и новых субъектов, чьи представители участвовали в СВО. В рамках дискуссии были рассмотрены вопросы совершенствования системы социальных выплат для таких студентов, организации их психолого-педагогического сопровождения в учебных заведениях, обеспечения техническими средствами реабилитации, а также обсуждены карьерные перспективы и возможности получения образования при содействии «Единой России».

Член высшего совета партии, Герой РФ, начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин в ходе мероприятия подчеркнул, что сегодня участие ветеранов СВО в наставнической деятельности особенно востребовано. Он отметил, что сам является выпускником президентской программы «Время Героев» и убежден, что она меняет жизни ветеранов. Также координатор направления «Поддержка участников СВО и членов их семей» народной программы партии, Герой России Владимир Сайбель напомнил, что для участников спецоперации уже действуют специальные меры поддержки, среди которых — проект «СВОй бизнес».

По завершении мероприятия его участники возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе. Также они почтили минутой молчания память Героев и студентов, погибших в ходе спецоперации.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе дан старт треку наставничества в рамках образовательной программы «Герои Ямала» для ветеранов специальной военной операции. По информации пресс-службы правительства ЯНАО, в качестве наставников для участников программы отобраны 27 опытных управленцев, среди которых — представители регионального кабинета министров, депутаты, главы муниципальных образований и их заместители.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше