Для студентов-ветеранов СВО внедрят адресное наставничество. Видео

В вузах РФ введут специальную программу для студентов — ветеранов СВО.
В преддверии Дня студента в российских вузах на базе ячеек «Молодой Гвардии Единой России» будет запущена программа адресного наставничества для студентов — ветеранов СВО. Инициатива направлена на содействие бойцам, вернувшимся с линии боевого соприкосновения, в их адаптации к учебному процессу и получении всесторонней поддержки, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
«Важно, чтобы боец, вернувшийся с СВО, мог опереться на дружеское плечо, получить поддержку, в первую очередь от своих боевых товарищей», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов. Его слова приводит сайт партии.
О старте программы объявили в ходе открытого диалога МГЕР, прошедшего в Музее Победы в Москве. В мероприятии приняли участие более 150 студентов столичных и петербургских вузов и ссузов, а также образовательных организаций центральных регионов страны и новых субъектов, чьи представители участвовали в СВО. В рамках дискуссии были рассмотрены вопросы совершенствования системы социальных выплат для таких студентов, организации их психолого-педагогического сопровождения в учебных заведениях, обеспечения техническими средствами реабилитации, а также обсуждены карьерные перспективы и возможности получения образования при содействии «Единой России».
Член высшего совета партии, Герой РФ, начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин в ходе мероприятия подчеркнул, что сегодня участие ветеранов СВО в наставнической деятельности особенно востребовано. Он отметил, что сам является выпускником президентской программы «Время Героев» и убежден, что она меняет жизни ветеранов. Также координатор направления «Поддержка участников СВО и членов их семей» народной программы партии, Герой России Владимир Сайбель напомнил, что для участников спецоперации уже действуют специальные меры поддержки, среди которых — проект «СВОй бизнес».
По завершении мероприятия его участники возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе. Также они почтили минутой молчания память Героев и студентов, погибших в ходе спецоперации.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе дан старт треку наставничества в рамках образовательной программы «Герои Ямала» для ветеранов специальной военной операции. По информации пресс-службы правительства ЯНАО, в качестве наставников для участников программы отобраны 27 опытных управленцев, среди которых — представители регионального кабинета министров, депутаты, главы муниципальных образований и их заместители.