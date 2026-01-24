Задержана участница преступной схемы с похищением подростка в Красноярске

Установлено, что 21 января девушка, будучи в сговоре с мошенниками, прилетела в Красноярск, а на следующий день пришла домой к подростку. Вместе они взломали сейфы и похитили 3 млн рублей. Вечером того же дня подозреваемая передала деньги мошенникам, оставив часть себе. А затем вместе с подростком девушка направилась в арендованную неизвестными лицами квартиру, где они ждали дальнейших указаний.