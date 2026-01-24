Ричмонд
Задержана участница преступной схемы с похищением подростка в Красноярске

В Красноярске задержали 18-летнюю девушку, замешанную в мошеннической схеме с похищением подростка.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске задержана девушка, подозреваемая в причастности к якобы похищению 14-летнего подростка.

Как сообщили в региональном СУ СКР, ей оказалась 18-летняя жительница Сургута. Девушка подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что 21 января девушка, будучи в сговоре с мошенниками, прилетела в Красноярск, а на следующий день пришла домой к подростку. Вместе они взломали сейфы и похитили 3 млн рублей. Вечером того же дня подозреваемая передала деньги мошенникам, оставив часть себе. А затем вместе с подростком девушка направилась в арендованную неизвестными лицами квартиру, где они ждали дальнейших указаний.

Правоохранители установили местонахождение молодых людей в одной из квартир в Красноярске.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Накануне в СК рассказали подробности похищения подростка.

Ранее сообщалось, что 14-летний мальчик пропал в Красноярске, после чего у его отца стали требовать выкуп.