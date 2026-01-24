Международный день женского спорта: 6 российских спортсменок, которыми гордится вся страна

Женский спорт прошёл невероятный путь от полного запрета до олимпийских триумфов. Эти шесть россиянок доказали всему миру: женщины способны на невероятные спортивные подвиги, требующие силы, выносливости и несгибаемой воли. Но главное — они показали, что жизнь после большого спорта может быть не менее яркой и насыщенной. В Международный день женского спорта мы склоняем головы перед их достижениями и благодарим за то, что они продолжают служить российскому спорту. Ранее Life.ru рассказывал: «Не простили и ушли: Шокирующая вражда детей Бекхэмов, Круза и Стоянова со звёздными родителями».