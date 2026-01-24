Тайна MH370 остаётся нераскрытой: что нашли спасатели на месте крушения исчезнувшего рейса

Новый этап поисков пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing 777 (рейс MH370) не принёс существенных результатов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт, направленный родственникам погибших, судно компании Ocean Infinity с 6 по 15 января обследовало около 7,2 тысячи квадратных километров морского дна в южной части Индийского океана, но не обнаружило «никаких значимых находок».
Поисковые работы проводятся в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у побережья Западной Австралии, вдоль так называемой «7-й дуги», вычисленной по спутниковым данным. Несмотря на активное использование автономных подводных аппаратов, «убедительных результатов» пока не получено.
Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в марте 2014 года. Место его крушения, а также причины катастрофы до сих пор не установлены, что делает эту историю одной из самых загадочных в мировой авиации.