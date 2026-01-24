Тайна MH370 остаётся нераскрытой: что нашли спасатели на месте крушения исчезнувшего рейса

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в марте 2014 года. Место его крушения, а также причины катастрофы до сих пор не установлены, что делает эту историю одной из самых загадочных в мировой авиации.