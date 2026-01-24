Ричмонд
Кафе возле вокзала в Перми закрыли из-за грубой антисанитарии

Роспотребнадзор выявил 10 нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Источник: Аргументы и факты

Кафе возле железнодорожного вокзала в Перми закрыли из-за грубой антисанитарии, сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Речь идёт о заведении «Coffe Teller», где сотрудники Роспотребнадзора выявили 10 нарушений требований. Так, в кафе нет горячей воды и туалетных комнат как для персонала, так и для гостей. Кроме того, там не маркируют продукцию, а сырое тесто замешивают на том же столе, на котором нарезают уже готовую пиццу.

В отношении владельца заведения было инициировано административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения по ст. 6.6 КоАП РФ.

«Привлекаемое лицо заявило, что на данный момент приступило к устранению недостатков», — рассказали в пресс-службе.

Решением суда деятельность кафе приостановили на 80 суток.

Напомним, владелец кафе в Кунгуре, посетители которого отравились шаурмой в январе 2025 года, предстанет перед судом.