Кафе возле вокзала в Перми закрыли из-за грубой антисанитарии

Кафе возле железнодорожного вокзала в Перми закрыли из-за грубой антисанитарии, сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда.
Речь идёт о заведении «Coffe Teller», где сотрудники Роспотребнадзора выявили 10 нарушений требований. Так, в кафе нет горячей воды и туалетных комнат как для персонала, так и для гостей. Кроме того, там не маркируют продукцию, а сырое тесто замешивают на том же столе, на котором нарезают уже готовую пиццу.
В отношении владельца заведения было инициировано административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения по ст. 6.6 КоАП РФ.
«Привлекаемое лицо заявило, что на данный момент приступило к устранению недостатков», — рассказали в пресс-службе.
Решением суда деятельность кафе приостановили на 80 суток.
