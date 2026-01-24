Глава ДТЭК сообщил о катастрофической ситуации с электроэнергией на Украине

Ранее мэр Киева Виталий Кличко признал катастрофу в Киеве и посоветовал жителям бежать из города. Он подчеркнул, что ситуация с энергетикой в Киеве «очень сложная и это может быть еще не самый трудный момент», поэтому горожанам следует подготовить дома запасы продуктов, воды и лекарств.