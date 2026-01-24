Глава ДТЭК сообщил о катастрофической ситуации с электроэнергией на Украине

Энергетическая ситуация на Украине значительно ухудшилась в начале текущего года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу энергохолдинга ДТЭК Максима Тимченко.
По его словам, происходящее можно охарактеризовать как гуманитарную катастрофу.
Он также отметил, что в настоящее время подача электроэнергии в дома жителей Украины осуществляется лишь на три-четыре часа, после чего электроснабжение вновь прекращается.
Кроме того, Тимченко уточнил, что, по его словам, есть многоквартирные дома, которые остаются без отопления на протяжении нескольких недель.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко признал катастрофу в Киеве и посоветовал жителям бежать из города. Он подчеркнул, что ситуация с энергетикой в Киеве «очень сложная и это может быть еще не самый трудный момент», поэтому горожанам следует подготовить дома запасы продуктов, воды и лекарств.
Кроме того, глава Николаевской областной администрации Виталий Ким также озвучил жителям региона плохой прогноз по электроснабжению. Он призвал людей заранее подавать заявки на получение генераторов башен связи.