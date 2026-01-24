Россиянам, кто не ставит счетчики, придется дважды платить за холодную воду

Размер платы за воду в случае отсутствия счетчика определяется по специальной формуле.
Плата за холодное водоснабжение для россиян, проживающих в квартирах без установленных счетчиков, будет увеличена вдвое. Об этом свидетельствуют документы кабинета министров.
«Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими», — передает РИА Новости информацию из документов. В подобных случаях размер платы за воду и электроэнергию определяется по установленной формуле, включающей число зарегистрированных или фактически проживающих жильцов, действующий тариф, норматив потребления, а также повышающий коэффициент. Ранее его значение составляло 1,5.
Согласно новым правилам, при расчете платы за холодную воду коэффициент увеличен до трех. При этом для горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения размер повышающего коэффициента остается неизменным — он по-прежнему равен 1,5.
Ранее аналогичные изменения уже вступили в силу на региональном уровне, в частности в Кургане. С декабря 2025 года там повышающий коэффициент к нормативу потребления холодной воды для квартир без счетчиков был увеличен с 1,5 до трех, что привело к начислению платы по утроенному нормативу при наличии технической возможности установки прибора учета.