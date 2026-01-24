Россиянам, кто не ставит счетчики, придется дважды платить за холодную воду

Ранее аналогичные изменения уже вступили в силу на региональном уровне, в частности в Кургане. С декабря 2025 года там повышающий коэффициент к нормативу потребления холодной воды для квартир без счетчиков был увеличен с 1,5 до трех, что привело к начислению платы по утроенному нормативу при наличии технической возможности установки прибора учета.