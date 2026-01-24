Топ-5 главных новостей в Молдове 24 января 2026: Такого еще не было, чтобы эпицентр землетрясения в молдавском городе; как морозы убили торговлю на рынке в Кишиневе, но скоро потеплеет до +12 градусов; президент Рум

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 24 января 2026:
1. Ну и ну, такого в Молдове еще не было: Произошло землетрясение с эпицентром в Глодянах.
2. Морозы совсем убили торговлю: На Центральном рынке Кишинева — ни покупателей, ни продавцов.
3. Не зима, а лихорадка: После сумасшедших морозов, в Молдову возвращается почти весенняя погода — плюс 12 градусов.
4. Пока в Европе цены на газ падают, в Молдове только растут: За три года страна «подарила» газовым структурам и их тихим покровителям около 520 млн долларов.
5. Президент Румынии не поддержал Санду в ее желании унири: «Для Бухареста имеет значение мнение большинства населения, а не политической элиты Молдовы».
