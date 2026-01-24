Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 24 января 2026: Такого еще не было, чтобы эпицентр землетрясения в молдавском городе; как морозы убили торговлю на рынке в Кишиневе, но скоро потеплеет до +12 градусов; президент Рум

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 24 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 24 января 2026:

1. Ну и ну, такого в Молдове еще не было: Произошло землетрясение с эпицентром в Глодянах.

2. Морозы совсем убили торговлю: На Центральном рынке Кишинева — ни покупателей, ни продавцов.

3. Не зима, а лихорадка: После сумасшедших морозов, в Молдову возвращается почти весенняя погода — плюс 12 градусов.

4. Пока в Европе цены на газ падают, в Молдове только растут: За три года страна «подарила» газовым структурам и их тихим покровителям около 520 млн долларов.

5. Президент Румынии не поддержал Санду в ее желании унири: «Для Бухареста имеет значение мнение большинства населения, а не политической элиты Молдовы».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.

Быть под прицелом фото и видеокамер — удел всех политиков мира, но только ПАС-овцы пеняют на зеркало (далее…).

Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.

В МССР ставку делали на индустриальные методы, надежность конструкции и встроенные решения, а не на дорогие навесные фасадные системы (далее…).

«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.

Заявление Майи Санду о готовности проголосовать за унирю «вырвали из контекста», попытался объяснить в Давосе премьер Александру Мунтяну (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше