Голы Овечкина и белоруса Протаса обеспечили «Вашингтону» победу над «Калгари»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях «Калгари Флеймз» со счетом 3:1.
«Калгари» после броска Моргана Фроста на 7-й минуте первого периода реализовал большинство и вышел вперед — 1:0. Но во втором периоде Хендрикс Лапьер сравнял счет — 1:1. На 8-й минуте третьего периода белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас оказался расторопней всех на пятачке и забросил победную шайбу — 2:1.
А уже когда «Калгари» устроил финальный штурм, сменив вратаря на шестого полевого игрока, Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота — 3:1. Это его 918-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф — 995-й гол. А у лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки — 1016 голов.
Всего в этом сезоне Овечкин набрал 44 (21+23) очка в 52 играх. Протас сыграл 48 матчей, набрав 33 (17+16) очка.
