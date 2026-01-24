Голы Овечкина и белоруса Протаса обеспечили «Вашингтону» победу над «Калгари»

А уже когда «Калгари» устроил финальный штурм, сменив вратаря на шестого полевого игрока, Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота — 3:1. Это его 918-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф — 995-й гол. А у лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки — 1016 голов.