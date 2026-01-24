История еще не закончена: Лурье готовит новый иск к Ларисе Долиной после получения ключей от ее квартиры

Приставы передали Лурье ключи от квартиры Долиной в Хамовниках.
Судебные приставы 19 января официально передали адвокату Полины Лурье ключи от квартиры, ранее принадлежавшей певице Ларисе Долиной. Таким образом, Верховный суд окончательно признал права Лурье на данное жилье.
Однако конфликт вокруг скандально известной квартиры на этом не завершился. В настоящее время Лурье готовит иск к певице о возмещении расходов, понесенных в связи с многомесячным судебным разбирательством. Подробности — в материале URA.RU.
Лурье пока не собирается заезжать в квартиру.
Лурье сначала планирует сделать ремонт в квартире в Хамовниках.
Предпринимательница Полина Лурье, получившая ключи от квартиры, пока не собирается в нее переезжать. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.
По словам юриста, Лурье не будет перевозить вещи, так как сначала планирует сделать ремонт. Свириденко добавила, что сама внимательно осмотрела квартиру и сомневается, что ее доверительница в ближайшее время поедет туда лично. Однако Лурье уже распорядилась заменить все замки во входной двери.
Соседи тепло приняли новую владелицу.
Свириденко также сообщила, что соседи по дому тепло приняли новую владелицу квартиры Полину Лурье. «Соседи очень доброжелательно настроены к Полине», — поделилась она. По ее словам, дом небольшой, атмосфера спокойная, никаких конфликтов не возникло.
Лурье требует компенсации судебных расходов.
Свериденко пояснила, что Лурье не требует компенсации морального вреда.
Адвокат Полины Лурье готовит заявление в Хамовнический суд о компенсации судебных издержек от Ларисы Долиной. По словам Свириденко, в суд подано не исковое заявление, а просьба о компенсации судебных издержек: оплаты работы адвоката, госпошлины, затрат на сбор доказательств и оценку квартиры. Точная сумма расходов пока не определена.
Свириденко подчеркнула, что Лурье не требует компенсации морального вреда или упущенной выгоды. По ее словам, с Долиной планируется взыскать только те суммы, которые предусмотрены законом, без попыток их завысить. При этом адвокат не исключила, что стороны могут попытаться урегулировать вопрос без нового суда.
Долина перед выселением полностью оплатила ЖКХ.
Певица Лариса Долина полностью оплатила долг за коммунальные услуги по своей бывшей квартире в центре Москвы перед выселением. Об этом сообщила Светлана Свириденко. Она отметила, что претензий по оплате ЖКХ к Долиной больше нет.