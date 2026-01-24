Ветврач рассказал, как уберечь питомцев от опасностей в сильный холод

Зимний период опасен для питомцев. Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как их защитить.
Первая угроза — переохлаждение. В зоне риска находятся щенки, котята, пожилые питомцы, мелкие породы и животные с короткой шерстью. Среди симптомов гипотермии расширение зрачков, побледнение кожи, вялость и дрожь. Чтобы избежать переохлаждения специалист рекомендует сократить время нахождения на морозе, избегать снега и водоемов, гулять активнее и использовать одежду для животных.
Вторая угроза — химикаты. Реагенты разъедают лапы и могут вызвать отравление. Для защиты ветврач рекомендует специальные бальзамы или обувь, а также тщательно промывать лапы после прогулки.
Дома необходимо обеспечить тепло и комфорт, избегать сквозняков и отопительных приборов, следить за питьевым режимом животных.
Врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендует выбирать для животных обувь с толстой подошвой и хлопчатобумажные носки для сохранения тепла в морозы. Шапка-ушанка и варежки защитят от холода, передает «Царьград».
Врач-ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.ru предупредили об опасности для животных популярных ароматизаторов для дома, таких как диффузоры и автоматические освежители. Приятные для человека запахи могут быть токсичными для кошек и других питомцев.