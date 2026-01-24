Ричмонд
Госдума рассмотрит законопроект об усилении контроля за иноагентами

Государственная дума в ближайшее время намерена рассмотреть законопроект, усиливающий контроль за иноагентами. Об этом в субботу, 24 января, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, сейчас банки обязаны направлять в Минюст сведения обо всех операциях, счетах и вкладах иностранных агентов на бумажных носителях.

Предлагаемая инициатива направлена на совершенствование механизма обмена информацией. В частности, предусматривается возможность запрашивать данные о счетах и денежных переводах иностранных агентов в электронном виде, а также установление обязанности для банков и органов власти передавать сведения о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение трех дней с момента поступления запроса Минюста.

— Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства. Важно пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее в Думе сообщили о принятии закона, направленного на противодействие финансированию терроризма. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что документ усиливает контроль за финансовыми операциями лиц, связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом.

