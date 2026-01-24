Овчинский: в Красносельском районе началось строительство ЖК по реновации

В Красносельском районе Центрального административного округа началось строительство нового жилого комплекса в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Комплекс будет состоять из шести секций различной этажности и расположен по адресу: улица Гаврикова, земельный участок 3. Общая площадь новостройки превысит 30 тысяч квадратных метров, в ней предусмотрено 176 квартир с общей жилой площадью более 10 тысяч квадратных метров.
«Новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся станция метро “Красносельская” и станция Митьково третьего Московского центрального диаметра, поблизости расположена Комсомольская площадь с Ленинградским, Ярославским и Казанским вокзалами. Рядом с домом есть школы и детские сады, поликлиники для детей и взрослых, торговые центры и спортивные залы. Сейчас на объекте ведется разработка котлована и устройство шпунтового ограждения», — цитирует Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
На придомовой территории запланировано благоустройство, включая детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием, а также зоны для отдыха. Также будет установлен шумозащитный экран со стеклянными проемами, который обеспечит тишину во дворе и защитит жильцов от уличного шума.
Входы в новостройку будут безбарьерными, без лестниц и порогов, что создаст удобства для маломобильных граждан. Просторные и светлые вестибюли в подъездах оснастят современными лифтами, которые соединят жилую часть с подземной парковкой. Разрешение на строительство было выдано Мосгосстройнадзором.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила, что в районе Покровское-Стрешнево также ведется строительство жилого комплекса по программе реновации с общей площадью более 17 тысяч квадратных метров и 168 квартирами.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр столицы Сергей Собянин ранее поручил увеличить темпы ее реализации вдвое.