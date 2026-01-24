Овчинский: в Красносельском районе началось строительство ЖК по реновации

«Новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся станция метро “Красносельская” и станция Митьково третьего Московского центрального диаметра, поблизости расположена Комсомольская площадь с Ленинградским, Ярославским и Казанским вокзалами. Рядом с домом есть школы и детские сады, поликлиники для детей и взрослых, торговые центры и спортивные залы. Сейчас на объекте ведется разработка котлована и устройство шпунтового ограждения», — цитирует Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.