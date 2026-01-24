Болельщики самарских «Крыльев» начали самостоятельно гасить долг клуба

Фанаты «Крыльев» активизировались после недавней информации о возможно банкротстве клуба. Компания «РТ-Капитал» подала новый иск в размере 146 миллионов и заявила о намерении признать «Крылья Советов» банкротом. Тем временем РФС наложил на самарский клуб новый бан — теперь он не может регистрировать новичков.