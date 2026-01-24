Болельщики самарских «Крыльев» начали самостоятельно гасить долг клуба

Болельщики «Крыльев Советов» начали самостоятельно гасить долг клуба. С таким призывом выступили фан-паблики «Крыльев», сообщает «Чемпионат».
Они просят болельщиков донатить на закрытие долга самарского ФК через «Госуслуги». Суммы поступают разные — от 1 до 2000 рублей.
Фанаты «Крыльев» активизировались после недавней информации о возможно банкротстве клуба. Компания «РТ-Капитал» подала новый иск в размере 146 миллионов и заявила о намерении признать «Крылья Советов» банкротом. Тем временем РФС наложил на самарский клуб новый бан — теперь он не может регистрировать новичков.
На текущий момент самарцы выплатили около 600 миллионов при долге в почти миллиард рублей.