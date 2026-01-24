За год аэропорт Иркутска обслужил более 4 миллионов пассажиров

В 2025 году аэропорта Иркутска укрепил статус одного из ключевых транспортных узлов Сибири, нарастив пассажиропоток и расширив географию полетов.
За год аэропорт обслужил 4 048 738 пассажиров — это на 2,7% больше, чем в 2024 году (3 942 092 пассажира). Рост зафиксирован как на внутренних, так и на международных линиях.
На рейсах внутри России перевезено 3 174 456 пассажиров. При этом пассажиропоток на зарубежных рейсах продемонстрировал особенно заметный рост — он увеличился на 27,6% и составил 874 282 человека (в 2024 году показатель равнялся 685 041 пассажиру). По региональным маршрутам авиагавань перевезла 378 517 пассажиров.
Кроме пассажиров, аэропорт успешно справлялся с грузо и почтопотоком. Всего было обработано 9 092 144 кг груза и доставлено 1 117 560 кг почты.
2025 год также ознаменовался открытием новых направлений. Теперь из Иркутска можно улететь в Самару, Томск, Горно Алтайск, Абакан, Боракай и Андижан. Стартовал рейс в Пекин.
