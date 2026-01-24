Ричмонд
Главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям с экстренным заявлением

Из-за морозов ГАИ по Башкирии рекомендовали водителям не выезжать на дальние расстояния.

Источник: Комсомольская правда

На Башкирию опустились сильные морозы: с раннего утра 24 января наблюдается резкое понижение температуры воздуха. В этой связи главный Госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов обратился к автолюбителям с экстренным заявлением. В своем телеграм-канале он рекомендовал соблюдать особые меры предосторожности.

— В условиях похолодания будьте особенно внимательны за рулем и по возможности откажитесь от дальних поездок, — написал Севастьянов.

В случае, если поездку на автомобиле отложить не получается, то необходимо перед этим обязательно проверить техническое состояние машины. Стоит убедиться, что в баке достаточно топлива, аккумулятор заряжен и работает, а все световые приборы работают исправно.

— Не забудьте взять с собой в дорогу теплую одежду, удобную обувь и зарядное устройство для телефона, — отметил Владимир Севастьянов.

Сегодня, 24 января, на дорогах Башкирии в усиленном режиме несут службу экипажи ДПС. В приоритете у сотрудников ГАИ — оказание помощи водителям, оказавшимся в сложной ситуации.

