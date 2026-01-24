Боец ВС РФ Сварог рассказал, как уничтожил в зоне СВО около 500 целей

Военнослужащий сообщил, что был призван в 2022 году и начинал службу в качестве оператора противотанкового ракетного комплекса. Он вошел в число первых четырех человек, отобранных для формирования подразделения беспилотных летательных аппаратов. По словам бойца, подготовка включала обучение, изучение различных методов работы, а также длительную практику на симуляторах, сначала на компьютере, а затем в ходе реальных вылетов.