Боец ВС РФ Сварог рассказал, как уничтожил в зоне СВО около 500 целей

Оператор FPV-дронов группировки войск «Запад» с позывным Сварог за время службы лично уничтожил около 500 целей, в том числе 143 тяжелых коптера типа «Баба-яга». Об этом он сообщил в видео, предоставленном Министерством обороны России.
«У меня только 143 “Яги” убитых, уничтоженных лично мной. А так есть пехота, техника, прочее там, ретрансляторы противника, сооружения какие-то, блиндажи», — скзал боец, отметив, что общее количество пораженных целей, по его оценке, превышает 500.
Сварог также рассказал о сложностях работы оператора беспилотников. Он пояснил, что эта деятельность требует серьезной теоретической подготовки и знания множества нюансов, в том числе частот и особенностей управления, а также понимания того, где может применяться радиоэлектронная борьба, влияющая на радиочастоты.
Военнослужащий сообщил, что был призван в 2022 году и начинал службу в качестве оператора противотанкового ракетного комплекса. Он вошел в число первых четырех человек, отобранных для формирования подразделения беспилотных летательных аппаратов. По словам бойца, подготовка включала обучение, изучение различных методов работы, а также длительную практику на симуляторах, сначала на компьютере, а затем в ходе реальных вылетов.
Ранее сообщалось, что боец российской армии с позывным «Серб» присоединился к ВС РФ из-за того, что собственными глазами видел, как ВСУ убивали мирное население в Херсонской области, и захотел отомстить.