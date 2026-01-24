США могут получить Гренландию бесплатно: Белый дом заявил, что сделка с Данией и НАТО даёт Вашингтону всё необходимое

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон достигнет всех своих стратегических целей в Гренландии, не понеся при этом финансовых затрат. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в эфире Fox News объяснил, что благодаря «искусству заключать сделки» Дональда Трампа страна получит необходимый доступ и влияние бесплатно.
«Гренландия имеет важнейшее значение с точки зрения национальной безопасности Америки. Она необходима для мировой безопасности. Теперь при помощи “искусства заключать сделки” у Соединенных Штатов бесплатно есть все, что они хотят, и все, в чем они нуждаются, касаемо Гренландии», — сказал Миллер.
Согласно информации портала Axios, обсуждаемый проект договорённости предполагает сохранение суверенитета Дании над островом при одновременном обновлении условий оборонного соглашения 1951 года. Это позволит США создавать в Гренландии военные базы и «зоны обороны», если альянс сочтёт такие меры необходимыми.