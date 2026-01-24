США могут получить Гренландию бесплатно: Белый дом заявил, что сделка с Данией и НАТО даёт Вашингтону всё необходимое

Ранее KP.RU сообщил, что если Трамп перейдет от слов к делу и все же присоединит Гренландию к Штатам, то это окажется настоящей катастрофой для НАТО. При этом лидер Белого дома не видит ничего плохого в ситуации с островом. Более того, он уверен, что лидеры ЕС не будут против его инициатив.