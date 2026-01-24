Ричмонд
В России выросло число погибших в ДТП по вине начинающих водителей

В России за несколько лет выросло число погибших в ДТП по вине новичков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Число погибших в дорожных авариях, произошедших по вине начинающих водителей, за несколько лет выросло в России на 19,8%, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, по сравнению с показателями 2022 года зафиксировано увеличение числа погибших по вине начинающих водителей на 19,8%. В 2024 году ДТП, устроенные новичками, унесли жизни 812 человек. Вместе с тем начинающие водители становятся виновниками в среднем семи из десяти ДТП.

Кроме того, согласно документу, в России также увеличилось число погибших в авариях, которые произошли по вине водителей-иностранцев: в 2024 году погибло 526 человек — на 22% больше, чем в 2021 году.