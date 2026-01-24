Суммы за воду могут вырасти вдвое: россиян предупредили о неприятном

Ранее сообщалось, что в 2026 году повышенные платежи ждут и тех, у кого установлены, но не работают счетчики воды. Для таких людей суммы вырастут втрое. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева отмечала, что такая мера должна стимулировать граждан следить за состоянием приборов учета.