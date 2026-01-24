Суммы за воду могут вырасти вдвое: россиян предупредили о неприятном

Плата за холодную воду при отсутствии счетчика вырастет вдвое за счет повышения коэффициента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства.
Изменения внесены в правила расчета платы за холодное водоснабжение. Они затрагивают квартиры и дома, где техническая возможность установки приборов учета имеется, но соответствующая работа проведения не была. Так, в подобных случаях сумма начисляется по нормативу с применением повышающего коэффициента.
Ранее этот коэффициент составлял 1,5. Теперь для холодной воды его увеличили до 3. Это напрямую влияет на итоговую сумму в платежке.
При этом порядок расчета по другим ресурсам остался прежним. Для горячей воды, водоотведения и электроэнергии коэффициент сохраняется на уровне 1,5. Изменения касаются только холодного водоснабжения.
Формула расчета, как и раньше, учитывает число жильцов, установленный тариф и норматив потребления. Теперь к этим параметрам применяется более высокий множитель. В итоге оплата без счетчика становится заметно выше.
Ранее сообщалось, что в 2026 году повышенные платежи ждут и тех, у кого установлены, но не работают счетчики воды. Для таких людей суммы вырастут втрое. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева отмечала, что такая мера должна стимулировать граждан следить за состоянием приборов учета.