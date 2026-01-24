Тетя подарила племяннице 30000 белорусских рублей, которые та не смогла обменять

Девушка из Казахстана написала о своей ситуации в Threads*, спросив мнение белорусов. Она рассказала, что получила от своей тети в подарок 30 000 белорусских рублей (примерно один доллар сегодня) 2003 года. По ее словам, она пыталась обменять деньги по курсу, но их никто не принимал: