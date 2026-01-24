Ричмонд
Тетя подарила племяннице 30000 белорусских рублей, которые та не смогла обменять

Племянница не смогла обменять 30 000 белорусских рублей, подаренные тетей.

Источник: Комсомольская правда

Тетя подарила племяннице 30000 белорусских рублей, которые та не смогла обменять. Подробности приводит портал МЛЫН.BY.

Девушка из Казахстана написала о своей ситуации в Threads*, спросив мнение белорусов. Она рассказала, что получила от своей тети в подарок 30 000 белорусских рублей (примерно один доллар сегодня) 2003 года. По ее словам, она пыталась обменять деньги по курсу, но их никто не принимал:

«Есть ли шанс обменять ее по нынешнему курсу в тенге, и что для этого потребуется сделать?».

В комментариях белорусы посочувствовали пояснили, что банкноты образца 2000 года с датой «2003», были выведены из обращения после деноминации 2016 года. Девушке посоветовали несколько вариантов. Один из них — попытаться продать деньги коллекционерам, однако это удастся сделать, если они в идеальном состоянии.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Threads, признана экстремистской и запрещена в России.