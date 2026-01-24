На маркетплейсе мужчины в шоке

Появился даже термин — думскроллинг, обозначающий навязчивую сосредоточенность на негативных новостях. Психологи, признавая, что человек должен быть в курсе происходящего в мире, предостерегают от этой зависимости. Горячих, а порой и горящих точек много, а психика у нас одна, и весьма уязвимая.
Но эксперимент финских психологов из Университета Аалто опровергает эту теорию. На смартфоны 1,5 тысячи добровольцев установили программу, которая фиксировала весь их трафик в течение семи месяцев. Периодически участники проходили тест, показывающий уровень психического напряжения. В итоге выяснилось, что просмотр новостей действует как… успокоительное, наравне с разбором почты и работой с документами.
Кажется, вывод напрашивается сам собой: большинство людей не так близко принимают к сердцу чужие беды. Ученые, впрочем, объяснили этот феномен иначе. Дескать, просматривая новости, пользователь чувствует себя человеком информированным, что вызывает удовлетворенность и снижает стресс.
Обнаружилась и еще одна любопытная тенденция. Покупки на маркетплейсах, равно как и переписка в соцсетях, усиливают стресс. Эта закономерность особенно выражена у мужчин. Недаром же они ненавидят магазины! И маркетплейсы, как выяснилось, не исключение. Сильный пол в шоке от бесконечных онлайн-прилавков! А еще после знакомства с результатами этого психологического эксперимента возникает вопрос: может, человек в состоянии психологического напряжения подсознательно чувствует, что покупки — это самая эффективная помощь? В общем, еще надо разбираться, где здесь причина, а где следствие.