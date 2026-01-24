На маркетплейсе мужчины в шоке

Обнаружилась и еще одна любопытная тенденция. Покупки на маркетплейсах, равно как и переписка в соцсетях, усиливают стресс. Эта закономерность особенно выражена у мужчин. Недаром же они ненавидят магазины! И маркетплейсы, как выяснилось, не исключение. Сильный пол в шоке от бесконечных онлайн-прилавков! А еще после знакомства с результатами этого психологического эксперимента возникает вопрос: может, человек в состоянии психологического напряжения подсознательно чувствует, что покупки — это самая эффективная помощь? В общем, еще надо разбираться, где здесь причина, а где следствие.