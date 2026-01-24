Ричмонд
Световые столбы осветили небо в российских регионах на фоне аномальных холодов

Жители ряда регионов России намедни могли наблюдать редкое и красивое атмосферное явление. На фото — световые столбы в Курской, Воронежской и Нижегородской областях. Так же о «маленьких северных сияниях» сообщали из-под Самары и Республики Коми.

Световые столбы образуются из-за отражения света от плоских ледяных кристаллов, которые висят в воздухе. Эти кристаллы имеют форму тонких шестигранных пластинок, ориентированных горизонтально. Когда свет (от уличных фонарей, автомобилей, луны или звезд) попадает на такие кристаллы, он отражается под определённым углом, создавая вертикальные световые полосы, напоминающие столбы света.

В сильный мороз в воздухе образуется большое количество мелких ледяных кристаллов, которые долго не оседают из-за слабого ветра и специально условий. Это создаёт идеальную ситуацию для появления световых столбов — отражённый свет кажется устойчивым и протяжённым вертикально вверх.

Ранее москвичам пообещали и сильные снегопады. По словам синоптика Евгения Тишковца, 27 января в столице выпадет до половины месячной нормы осадков.

