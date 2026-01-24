Световые столбы осветили небо в российских регионах на фоне аномальных холодов

Световые столбы образуются из-за отражения света от плоских ледяных кристаллов, которые висят в воздухе. Эти кристаллы имеют форму тонких шестигранных пластинок, ориентированных горизонтально. Когда свет (от уличных фонарей, автомобилей, луны или звезд) попадает на такие кристаллы, он отражается под определённым углом, создавая вертикальные световые полосы, напоминающие столбы света.