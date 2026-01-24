Россиянам дали совет, как правильно одеваться в сильные морозы

При переохлаждении сначала почувствуется холод и озноб. Что касается обморожения тканей, то оно обычно происходит постепенно, поэтому важно обращать внимание на первые симптомы. При легком обморожении кожа становится ярко-красной, появляется жжение, покалывание и онемение. В более тяжелых случаях нарушается или совсем пропадает чувствительность, могут появиться пузыри с кровянистым содержимым, отметила врач Суна Исакова.