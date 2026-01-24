Узгидромет: в предгорных и горных районах лавиноопасно

Ветер 7−12 м/с, местами усиление до 13−18 м/с. Температура воздуха — от 0 до −5 градусов.
В большинстве регионов осадков не ожидается. Во второй половине дня в Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях местами возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах — гололедица.
Ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с, местами усилится до 15−20 м/с, а в некоторых районах возможны порывы до 22−25 м/с. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.
В Ташкенте осадков не ожидается. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер слабый — 3−8 м/с. Температура воздуха днем +2…+4 градуса.