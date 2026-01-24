Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узгидромет: в предгорных и горных районах лавиноопасно

В Узбекистане 24 января в предгорных и горных районах ожидается снег, возможен туман. На дорогах ожидается гололедица, сохраняется лавинная опасность, сообщил Узгидромет.

Сейчас в Ричмонде: -10° 5 м/с 37% 774 мм рт. ст.
Источник: Курсив

Ветер 7−12 м/с, местами усиление до 13−18 м/с. Температура воздуха — от 0 до −5 градусов.

В большинстве регионов осадков не ожидается. Во второй половине дня в Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях местами возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах — гололедица.

Ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с, местами усилится до 15−20 м/с, а в некоторых районах возможны порывы до 22−25 м/с. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.

В Ташкенте осадков не ожидается. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер слабый — 3−8 м/с. Температура воздуха днем +2…+4 градуса.