Пермского общественника исключили из регионального отделения Союза журналистов

Это стало следствием ранее принятых правовых решений.

Источник: Комсомольская правда

Правление Пермского краевого отделения Союза журналистов России приняло решение исключить Романа Юшкова* из состава членов организации. В реготделении объяснили, что поводом стали серьезные нарушения устава и действия, которые, по мнению руководства, наносят ущерб репутации журналистского сообщества.

В сентябре 2025 года Дзержинский районный суд Перми признал Юшкова виновным по статье 282 УК РФ — за возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

А в декабре 2025 года, Роман Юшков был включен в официальный реестр террористов и экстремистов.

* Роман Юшков внесен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации.