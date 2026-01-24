Пермского общественника исключили из регионального отделения Союза журналистов

Правление Пермского краевого отделения Союза журналистов России приняло решение исключить Романа Юшкова* из состава членов организации. В реготделении объяснили, что поводом стали серьезные нарушения устава и действия, которые, по мнению руководства, наносят ущерб репутации журналистского сообщества.
В сентябре 2025 года Дзержинский районный суд Перми признал Юшкова виновным по статье 282 УК РФ — за возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
А в декабре 2025 года, Роман Юшков был включен в официальный реестр террористов и экстремистов.
