Названы лучшие специи для поддержки иммунитета зимой

Зимой специи — это не только аромат, но и функциональные компоненты питания. Они стимулируют метаболизм, улучшают микроциркуляцию и обладают термогенным эффектом. Эфирные масла и фитонциды специй работают как антисептики и иммуномодуляторы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала нутрициолог Ирина Попкова.
Корица улучшает кровообращение, регулирует уровень сахара в крови и обладает противовоспалительным действием. Подходит для овсянки, яблок, тыквенного супа и глинтвейна.
Бадьян облегчает кашель, согревает и улучшает пищеварение. Сочетается с мясом, грушевым компотом и чаем. Гвоздика содержит эвгенол, обладает антибактериальным и обезболивающим эффектом. Подходит для супов, печенья и горячих напитков. Душистый перец стимулирует пищеварение и обладает согревающим эффектом. Специалист советует добавлять его в бульоны, рагу, маринады и мясные блюда.
Нутрициолог рекомендует добавлять специи в повседневные блюда: корицу в кофе или смузи, бадьян в чай, а гвоздику и душистый перец в супы. Это поможет превратить прием пищи в ритуал заботы о себе.
Нутрициолог Ирина Шиманская советует в морозы есть теплую, хорошо усваиваемую пищу и специи для поддержания баланса. Она рекомендует супы и крем-супы с тыквой, бататом, морковью, цветной капустой и чечевицей, которые легко усваиваются и поддерживают водно-солевой баланс. Также полезны тушеные или запеченные овощи, так как они лучше усваиваются и не охлаждают организм, передает 360.ru.
Тем временем aif.ru предупредил о «скрытой соли» — это хлорид натрия из готовых продуктов и блюд. Она составляет до 80% натрия в рационе, что увеличивает риск гипертонии и нагрузки на сердце и почки. Соль добавляют в хлеб, выпечку, колбасы, сосиски и другие продукты для улучшения вкуса, как консервант и для клейковины.