Названы лучшие специи для поддержки иммунитета зимой

Нутрициолог Ирина Шиманская советует в морозы есть теплую, хорошо усваиваемую пищу и специи для поддержания баланса. Она рекомендует супы и крем-супы с тыквой, бататом, морковью, цветной капустой и чечевицей, которые легко усваиваются и поддерживают водно-солевой баланс. Также полезны тушеные или запеченные овощи, так как они лучше усваиваются и не охлаждают организм, передает 360.ru.