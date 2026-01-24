Белгидромет раскрыл причину недавнего смога в Минске

Начальник Белгидромета уточнил, что специалисты впервые за 15 лет зафиксировали яркую приземную инверсию в воздухе. Он отметил, что содержание оксида азота было превышено более чем в два раза. И добавил: если брать по взвешенным частицам пыли 2,5 мкм, то превышение оказалось примерно на 20% предельно допустимой концентрации, но кратковременно.