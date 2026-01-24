Белгидромет раскрыл причину недавнего смога в Минске. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал начальник Белгидромета Сергей Хильман.
Ранее 20 января сообщалось, что в Минске был загрязнен воздух. Белгидромет 21 января уточнял, что повышенный уровень загрязнения воздуха сохранялся в белорусской столице.
Начальник Белгидромета уточнил, что специалисты впервые за 15 лет зафиксировали яркую приземную инверсию в воздухе. Он отметил, что содержание оксида азота было превышено более чем в два раза. И добавил: если брать по взвешенным частицам пыли 2,5 мкм, то превышение оказалось примерно на 20% предельно допустимой концентрации, но кратковременно.
Сергей Хильман обратил внимание, что инверсные процессы проходят в зимний период. Они объясняются безветренной погодой и законами физики. Он объяснил: обычно теплый воздух держится у земли, и чем выше, тем он холоднее. Но в периоды, когда земля сильно охлаждается, происходит противоположный процесс.
— Сельским жителям это хорошо известно: многие наблюдали, как дым из печки и трубы дома не идет вверх столбом, а стелется по земле. Вот этот инверсный процесс мы кратковременно фиксировали 20 и 21 января, — подчеркнул начальник Белгидромета.
По его словам, согласно подтвержденным данным лаборатории, воздух в Минске даже в десятикратном минусе не приближается к предельно допустимой концентрации. Это произошло из-за того, что изменился ветер, была метель. Также медленно меняется погода.
Ранее Белгидромет сказал, когда ослабнут морозы в Беларуси и потеплеет до +3 градусов.
