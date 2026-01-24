Ричмонд
В Волгограде прощаются с экс-замглавы УФСБ Игорем Щегловым

Сегодня его похоронят на Ворошиловском кладбище.

Источник: Соцсети

В Волгограде сегодня простятся с Игорем Анатольевичем Щегловым, бывшим заместителем начальника управления ФСБ по Волгоградской области. Церемония прощания пройдет в ритуальном комплексе на Димитриевском кладбище, об этом сообщает телеграм-канал «Ритуальный патруль». Игорь Щеглов ушел из жизни на 63 году.

Игорь Анатольевич был хорошо известен в профессиональной среде. Он окончил Волгоградский государственный университет, после чего начал трудовую деятельность в райкоме комсомола. Позже связал свою жизнь с органами госбезопасности и на протяжении многих лет служил в системе ФСБ.

За время работы он прошел путь от оперативного сотрудника до заместителя руководителя регионального управления. Коллеги отмечали его опыт и серьезное отношение к службе.

Похоронят Игоря Анатольевича на новом Ворошиловском кладбище. Для Волгограда это утрата человека, чья профессиональная биография была тесно связана с обеспечением безопасности региона.