В Волгограде прощаются с экс-замглавы УФСБ Игорем Щегловым

Игорь Анатольевич был хорошо известен в профессиональной среде. Он окончил Волгоградский государственный университет, после чего начал трудовую деятельность в райкоме комсомола. Позже связал свою жизнь с органами госбезопасности и на протяжении многих лет служил в системе ФСБ.