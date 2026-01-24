СК завершил следствие по делу командира ВСУ, причастного к гибели военкора Прокофьевой

СК завершил расследование дела об убийстве журналиста Первого канала. Видео © Telegram / Следком.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении украинского командира, причастного к гибели корреспондента Первого канала», — заявила Петренко.
В начале 2025 года Бровди, будучи командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, отдал подчинённым приказ минировать автодороги и открытые участки Курской и Белгородской областей, находящиеся вблизи границы с Украиной. Он был осведомлён, что дороги используются мирными жителями.
26 марта 2025 года на одной из заминированных дорог произошёл подрыв автомобиля съёмочной группы Первого канала, в результате чего журналист Анна Прокофьева скончалась от полученных ранений, а оператор и сопровождавшие лица получили травмы различной степени тяжести. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено для дальнейшего рассмотрения в суд. При этом продолжается установление других лиц, причастных к преступлению.
Напомним, что 26 марта 2025 года в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Инцидент произошёл в районе села Демидовка, где продолжаются ожесточённые бои между российскими войсками и ВСУ. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что Прокофьева всегда стремилась попасть в самые горячие точки событий и освещать боевые действия на передовой. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Анну Прокофьеву, а также военкора газеты «Известия» Александра Федорчака.
