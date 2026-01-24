СК завершил следствие по делу командира ВСУ, причастного к гибели военкора Прокофьевой

26 марта 2025 года на одной из заминированных дорог произошёл подрыв автомобиля съёмочной группы Первого канала, в результате чего журналист Анна Прокофьева скончалась от полученных ранений, а оператор и сопровождавшие лица получили травмы различной степени тяжести. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено для дальнейшего рассмотрения в суд. При этом продолжается установление других лиц, причастных к преступлению.