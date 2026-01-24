Долго ли продлится спокойствие: какой силы будет магнитная буря 25 января 2026

Планетарный индекс Kp, который измеряет степень возмущенности магнитного поля, будет колебаться в пределах от 1 до 3 баллов в течение всех суток. Максимальное значение ожидается в утренние часы — около 3 баллов, что соответствует спокойному состоянию. К середине дня и вечеру показатель снизится до 1−2 единиц. По десятибалльной шкале оценки геомагнитной активности это находится в «зеленой зоне» — диапазоне от 0 до 4, классифицируемом как отсутствие возмущений.