Долго ли продлится спокойствие: какой силы будет магнитная буря 25 января 2026

Прогноз магнитной активности 25 января 2025.
Состояние магнитосферы Земли меняется на фоне повышенной скорости солнечного ветра. После недели геомагнитных возмущений специалисты Лаборатории солнечной астрономии опубликовали прогноз космической погоды на выходные. Изменится ли самочувствие у метеочувствительных граждан и стоит ли опасаться новых всплесков активности — подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность в конце января 2026 года.
Текущая неделя характеризуется относительно спокойным поведением нашей звезды. По данным космических мониторинговых систем, последняя зафиксированная вспышка на Солнце произошла 23 января в 16:14 по московскому времени. Событие классифицировано как C3.3 — это обычная вспышка низкого класса, не представляющая опасности для земной магнитосферы. В течение суток 24 января активных процессов на солнечной поверхности не наблюдалось.
Индекс солнечной активности F10.7, характеризующий радиоизлучение звезды, составляет 174 единицы — показатель умеренного уровня. Вместе с тем скорость солнечного ветра остается повышенной и достигает 553 километра в секунду при относительно низкой плотности частиц.
Предыдущая неделя выдалась более насыщенной событиями. С 17 по 23 января фиксировались средние геомагнитные возмущения, кульминацией которых стал 20 января, когда интенсивность достигла отметки К6 по планетарному индексу. Этот период действительно мог негативно сказаться на самочувствии людей с повышенной метеочувствительностью.
Прогноз магнитной бури 25 января 2026.
Геомагнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких суток.
Согласно расчетам Лаборатории солнечной астрономии, 25 января магнитосфера нашей планеты останется в состоянии относительного покоя. Вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 12%— минимальный показатель риска. При этом вероятность слабых геомагнитных возмущений оценивается в 20%, тогда как спокойное состояние магнитного поля прогнозируется с 68% уверенностью.
Планетарный индекс Kp, который измеряет степень возмущенности магнитного поля, будет колебаться в пределах от 1 до 3 баллов в течение всех суток. Максимальное значение ожидается в утренние часы — около 3 баллов, что соответствует спокойному состоянию. К середине дня и вечеру показатель снизится до 1−2 единиц. По десятибалльной шкале оценки геомагнитной активности это находится в «зеленой зоне» — диапазоне от 0 до 4, классифицируемом как отсутствие возмущений.
Прогнозный индекс Ap (усредненный планетарный показатель) составит 5 единиц — стабильное низкое значение, указывающее на минимальную геомагнитную активность. Солнечное радиоизлучение F10.7 немного снизится до 175 единиц по сравнению с предыдущим днем. Следующий значимый пик геомагнитной активности специалисты прогнозируют на 27 января, когда возможны возмущения средней интенсивности.
Природа магнитных бурь: когда космос влияет на Землю.
Магнитные бури представляют собой временные возмущения магнитного поля нашей планеты, вызванные потоками заряженных частиц от Солнца. Этот поток называется солнечным ветром и постоянно движется от звезды во все стороны космического пространства. Когда на солнечной поверхности происходят мощные вспышки или выбросы коронарной массы, скорость и плотность этого ветра резко возрастают.
Достигая Земли, усиленный поток взаимодействует с магнитосферой — естественным защитным щитом планеты. В результате этого взаимодействия магнитное поле деформируется и колеблется. Интенсивность таких возмущений измеряется индексом Kp по шкале от 0 до 9, где значения от 5 и выше уже считаются магнитной бурей различной силы.
Научно доказано влияние геомагнитных бурь на технические системы — спутниковую связь, навигацию, электросети. Воздействие на человеческий организм изучается до сих пор. Медики отмечают, что примерно треть населения обладает повышенной метеочувствительностью и действительно может ощущать дискомфорт в периоды геомагнитных возмущений.
Как защититься от воздействия геомагнитных возмущений.
Магнитные бури могут иметь как видимые, так и невидимые последствия для Земли и человека.
Даже при отсутствии сильных бурь метеозависимым людям стоит придерживаться простых рекомендаций. Специалисты советуют в периоды повышенной солнечной активности нормализовать режим сна — полноценный отдых продолжительностью не менее семи-восьми часов помогает организму лучше адаптироваться к внешним воздействиям.
Важно следить за питьевым режимом, употребляя достаточное количество чистой воды. Это способствует нормализации кровообращения и стабилизации артериального давления, которое часто «скачет» у чувствительных людей во время магнитных бурь. Из рациона желательно исключить или минимизировать тонизирующие напитки — крепкий кофе, энергетики, которые создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Легкая физическая активность на свежем воздухе — пешие прогулки, неторопливая ходьба — помогают насытить организм кислородом и укрепить адаптивные механизмы. А вот от интенсивных тренировок и серьезных физических нагрузок в дни возмущений лучше воздержаться.
Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов рекомендуется иметь при себе назначенные врачом препараты. При значительном ухудшении самочувствия необходимо обратиться за медицинской помощью, не списывая симптомы исключительно на магнитную бурю.