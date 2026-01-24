Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры с подозреваемой по делу о похищении подростка в Красноярске

СК показал кадры с девушкой, задержанной по подозрению в участии в похищении 14-летнего подростка в Красноярске.

Источник: Аргументы и факты

Появились кадры с девушкой, подозреваемой в причастности к похищению 14-летнего подростка в Красноярске.

Видео опубликовал региональный СУ СКР. В нем сотрудник ведомства объясняет девушке причины ее задержания, а она слушает и подписывает необходимые документы. Лица задержанной не видно.

Между тем сообщается, что подозреваемой 18 лет, она является жительницей Сургута. Установлено, что девушка, будучи в сговоре с мошенниками, прилетела в Красноярск и отправилась домой к подростку. Там вместе с мальчиком они вскрыли сейфы и забрали из них 3 млн рублей. Впоследствии девушка часть денег оставила себе, а остальное отдала мошенникам. Вместе с подростком она уехала на арендованную неизвестными квартиру. Правоохранители установили их местонахождение.

Задержанной вменяется мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, после исчезновения подростка его отцу пришло сообщение с требованием выкупа в размере 30 млн рублей за возвращение сына. Было возбуждено уголовное дело о похищении человека.