Появились кадры с подозреваемой по делу о похищении подростка в Красноярске

Между тем сообщается, что подозреваемой 18 лет, она является жительницей Сургута. Установлено, что девушка, будучи в сговоре с мошенниками, прилетела в Красноярск и отправилась домой к подростку. Там вместе с мальчиком они вскрыли сейфы и забрали из них 3 млн рублей. Впоследствии девушка часть денег оставила себе, а остальное отдала мошенникам. Вместе с подростком она уехала на арендованную неизвестными квартиру. Правоохранители установили их местонахождение.