Появились кадры с подозреваемой по делу о похищении подростка в Красноярске

Появились кадры с девушкой, подозреваемой в причастности к похищению 14-летнего подростка в Красноярске.
Видео опубликовал региональный СУ СКР. В нем сотрудник ведомства объясняет девушке причины ее задержания, а она слушает и подписывает необходимые документы. Лица задержанной не видно.
Между тем сообщается, что подозреваемой 18 лет, она является жительницей Сургута. Установлено, что девушка, будучи в сговоре с мошенниками, прилетела в Красноярск и отправилась домой к подростку. Там вместе с мальчиком они вскрыли сейфы и забрали из них 3 млн рублей. Впоследствии девушка часть денег оставила себе, а остальное отдала мошенникам. Вместе с подростком она уехала на арендованную неизвестными квартиру. Правоохранители установили их местонахождение.
Задержанной вменяется мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, после исчезновения подростка его отцу пришло сообщение с требованием выкупа в размере 30 млн рублей за возвращение сына. Было возбуждено уголовное дело о похищении человека.