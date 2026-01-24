Ричмонд
В России вырастет вдвое оплата за холодную воду без счётчика

В России вырастет размер платы за холодную воду при отсутствии у абонента счётчика. Это следует из документов Правительства, с которыми ознакомились журналисты. Изменения касаются правила расчёта в квартирах и жилых домах, в которых есть техническая возможность для установки счётчика.

Как пишет РИА «Новости», в таких случаях потребитель платит сумму, рассчитанную по формуле из числа жильцов, норматива потребления и повышающего коэффициента. И если последний показатель ранее составлял 1,5, то теперь — 3. Причём изменения касаются только холодной воды.

Ранее россиянам рассказали, как значительно снизить затраты на оплату услуг ЖКХ. Например, можно установить индивидуальные счётчики на воду. В квартирах с одним-двумя жильцами экономия составит 20−40%.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.