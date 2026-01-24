В России вырастет вдвое оплата за холодную воду без счётчика

Как пишет РИА «Новости», в таких случаях потребитель платит сумму, рассчитанную по формуле из числа жильцов, норматива потребления и повышающего коэффициента. И если последний показатель ранее составлял 1,5, то теперь — 3. Причём изменения касаются только холодной воды.
Ранее россиянам рассказали, как значительно снизить затраты на оплату услуг ЖКХ. Например, можно установить индивидуальные счётчики на воду. В квартирах с одним-двумя жильцами экономия составит 20−40%.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.