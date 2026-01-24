В России вырастет вдвое оплата за холодную воду без счётчика

В России вырастет размер платы за холодную воду при отсутствии у абонента счётчика. Это следует из документов Правительства, с которыми ознакомились журналисты. Изменения касаются правила расчёта в квартирах и жилых домах, в которых есть техническая возможность для установки счётчика.