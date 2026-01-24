Врач предупредил о серьезных последствиях «бессонницы выходного дня»

Врач-сомнолог Максим Новиков в беседе с Lenta.ru предупредил о рисках бессонницы выходного дня. Это состояние возникает из-за резкого изменения режима сна и бодрствования: в будни человек придерживается графика, а в выходные ложится позже и спит дольше. Это нарушает циркадные ритмы, вызывая трудности с засыпанием в выходные.
Хроническое отсутствие качественного сна в выходные приводит к когнитивному снижению, ухудшению настроения, росту риска метаболических нарушений, болезней сердца и сосудов. Особенно уязвимы люди с предрасположенностью к аффективным расстройствам, у которых нарушения сна могут вызывать депрессию или тревогу.
Клинические проявления включают трудности засыпания, частые пробуждения, ранние подъемы, утреннюю усталость, раздражительность и тревожность, несмотря на удлинение времени в постели.
Сомнолог Роман Бузунов в разговоре с aif.ru предупредил, что смартфон перед сном негативно влияет на качество сна. По его словам, это связано с перегрузкой мозга информацией и синим светом экрана, который мешает выработке мелатонина. Даже быстрая проверка новостей перед сном может повысить активность и затруднить засыпание. Кроме того, смартфоны увеличивают стресс и нарушают эмоциональное равновесие, негативно влияя на парасимпатическую нервную систему.
Как сообщает ОТР, для качественного сна эксперты рекомендуют правильное положение позвоночника, открытые дыхательные пути и свободное движение конечностей. Оптимальная поза — сон на боку, особенно при болях в спине. Для улучшения сна при изжоге лучше лежать на левом боку. Сон на спине полезен для позвоночника, но может вызвать храп. Сон на животе нежелателен из-за изгиба позвоночника.