Врач предупредил о серьезных последствиях «бессонницы выходного дня»

Сомнолог Роман Бузунов в разговоре с aif.ru предупредил, что смартфон перед сном негативно влияет на качество сна. По его словам, это связано с перегрузкой мозга информацией и синим светом экрана, который мешает выработке мелатонина. Даже быстрая проверка новостей перед сном может повысить активность и затруднить засыпание. Кроме того, смартфоны увеличивают стресс и нарушают эмоциональное равновесие, негативно влияя на парасимпатическую нервную систему.