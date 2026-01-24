Молдавская сиделка в Италии станет миллионершей: Она может получить 100 тысяч евро за обнаруженный старый почтовый бон в доме, где работает

Молдавская сиделка, работающая в Италии, может стать обладательницей 100 тысяч евро. Женщина ухаживает за 108-летней пенсионеркой из региона Апулия и случайно обнаружила в её доме старый почтовый бон, купленный ещё 70 лет назад.