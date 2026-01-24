Молдавская сиделка в Италии станет миллионершей: Она может получить 100 тысяч евро за обнаруженный старый почтовый бон в доме, где работает

Молдавская сиделка в Италии может получить 100 тысяч евро.
Молдавская сиделка, работающая в Италии, может стать обладательницей 100 тысяч евро. Женщина ухаживает за 108-летней пенсионеркой из региона Апулия и случайно обнаружила в её доме старый почтовый бон, купленный ещё 70 лет назад.
Документ номиналом 1 000 итальянских лир был найден среди старых фотографий и личных вещей. После оценки с учётом законных процентов, инфляции и капитализации его стоимость выросла до 100 тысяч евро.
К делу была привлечена специализированная ассоциация по возврату старых финансовых инструментов. Сейчас адвокаты ведут процедуры против Poste Italiane и Министерства экономики и финансов Италии.
Пенсионерка заявила, что в случае получения денег намерена передать всю сумму своей сиделке из Молдовы в знак благодарности за заботу и преданность.
