Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавская сиделка в Италии станет миллионершей: Она может получить 100 тысяч евро за обнаруженный старый почтовый бон в доме, где работает

Женщина ухаживает за 108-летней пенсионеркой из региона Апулия и случайно обнаружила в её доме старый почтовый бон, купленный ещё 70 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

Молдавская сиделка в Италии может получить 100 тысяч евро.

Молдавская сиделка, работающая в Италии, может стать обладательницей 100 тысяч евро. Женщина ухаживает за 108-летней пенсионеркой из региона Апулия и случайно обнаружила в её доме старый почтовый бон, купленный ещё 70 лет назад.

Документ номиналом 1 000 итальянских лир был найден среди старых фотографий и личных вещей. После оценки с учётом законных процентов, инфляции и капитализации его стоимость выросла до 100 тысяч евро.

К делу была привлечена специализированная ассоциация по возврату старых финансовых инструментов. Сейчас адвокаты ведут процедуры против Poste Italiane и Министерства экономики и финансов Италии.

Пенсионерка заявила, что в случае получения денег намерена передать всю сумму своей сиделке из Молдовы в знак благодарности за заботу и преданность.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.

Быть под прицелом фото и видеокамер — удел всех политиков мира, но только ПАС-овцы пеняют на зеркало (далее…).

Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.

В МССР ставку делали на индустриальные методы, надежность конструкции и встроенные решения, а не на дорогие навесные фасадные системы (далее…).

«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.

Заявление Майи Санду о готовности проголосовать за унирю «вырвали из контекста», попытался объяснить в Давосе премьер Александру Мунтяну (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше