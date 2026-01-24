Пермский рыбак раскрыл Топ-5 главных ошибок на зимней рыбалке

Можно остаться без улова на зимней рыбалке, если допускать ошибки.
С наступлением зимы многие пермяки в качестве хобби выбирают зимнюю рыбалку, но далеко не все возвращаются домой с уловом. Один из топовых рыбаков Пермского края и основатель паблика «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» Рафаэль Рахматуллин рассказал URA.RU о главных ошибках, которые допускают люди на зимней рыбалке.
Место лова.
Самая главная ошибка — неправильный выбор места для рыбалки. Зачастую люди не учитывают глубину водоема подо льдом, есть ли там коряжник, есть ли течение, какой рельеф. От всех этих моментов зависит поймает ли рыбак хоть что-то. Всегда надо вдумчиво выбирать место для зимней рыбалки.
Снасти.
Вторая ошибка — неверный выбор приманок, снастей и прикорма. Нужно знать и понимать какая рыба на какую приманку будет клевать. Если не знать этих нюансов, то вполне можно остаться без улова.
Время рыбалки.
Каждый рыбак, выбирая место, куда он поедет, понимает в каких местах он будет бурить лунки. Ошибку можно сделать, если не понимать в какое время и в каком месте на акватории будет клевать рыба. «Где-то рыба может клевать утром, а где-то только днем. И это даже если рассматривать места в рамках пешей или снегоходной прогулки. Если рыбак не знает в каких местах это будет и когда рыба уходит поглубже, то это может стать ошибкой», — поделился Рафаэль.
Техника ловли.
Многие начинающие рыбаки не умеют правильно пользоваться снастями. Среди пяти-восьми рыбаков, которые стоят на реке в одном месте, всегда найдется тот, у которого клевать не будет. «Важно уметь подбирать приманку и “играть”, то есть проводить и качать рыбу. Эти “игры” бывают разные и важно уметь подбирать их к определенной рыбе и к месту. Какая-то рыба может клевать, если делать “проводку” ото дна вверх, а какая-то — наоборот. Это же касается мормышки с червями: быстро ты качаешь снасти или медленно, какой метод подобрать для конкретного случая», — уточнил рыбак. Он отметил, что те рыбаки, которые разбираются в подобной технике, всегда остаются с рыбой к концу рыбалки.
Алкоголь.
Одна из самых главных ошибок многих рыбаков — распитие алкоголя на реке. Те, кто пьет, как правило, ничего не ловят, потому что это уже не рыбалка.