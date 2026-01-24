Пермский рыбак раскрыл Топ-5 главных ошибок на зимней рыбалке

Многие начинающие рыбаки не умеют правильно пользоваться снастями. Среди пяти-восьми рыбаков, которые стоят на реке в одном месте, всегда найдется тот, у которого клевать не будет. «Важно уметь подбирать приманку и “играть”, то есть проводить и качать рыбу. Эти “игры” бывают разные и важно уметь подбирать их к определенной рыбе и к месту. Какая-то рыба может клевать, если делать “проводку” ото дна вверх, а какая-то — наоборот. Это же касается мормышки с червями: быстро ты качаешь снасти или медленно, какой метод подобрать для конкретного случая», — уточнил рыбак. Он отметил, что те рыбаки, которые разбираются в подобной технике, всегда остаются с рыбой к концу рыбалки.