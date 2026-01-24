В Краснотурьинске ждут президента IBA ради важной церемонии. Фото

Гостями церемонии открытия 27 января также станут: олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников. Работа Центра будет ориентирована не только на спортивные результаты, но и на формирование у детей дисциплины и уважения к традиционным ценностям.