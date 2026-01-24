В Краснотурьинске ждут президента IBA ради важной церемонии. Фото

В регионе планируется создать шесть центров прогресса бокса.
В Краснотурьинске откроется Центр бокса, он станет третьим таким объектом в Свердловской области, на торжественную церемонию открытия, как ожидается, прибудет Президент Международной ассоциации бокса International Boxing Association (IBA) Умар Кремлев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской областной Федерации бокса.
«Центр бокса представляет собой современное двухэтажное здание площадью более 2500 квадратных метров, полностью оснащенное для проведения тренировочного процесса и соревнований», — говорится в пресс-релизе. Одновременно в Центре могут заниматься до ста спортсменов, а трибуны рассчитаны на 150 зрителей.
Гостями церемонии открытия 27 января также станут: олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников. Работа Центра будет ориентирована не только на спортивные результаты, но и на формирование у детей дисциплины и уважения к традиционным ценностям.
«Открытие центра в Краснотурьинске — это часть системной и последовательной работы по созданию современной спортивной инфраструктуры и условий для подготовки спортсменов, а также воспитания молодежи», — отметил председатель правления Свердловской областной Федерации бокса Михаил Кайгородов.
Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве в развитии вида спорта «бокс» между губернатором Свердловской области и Федерацией бокса России при поддержке Умара Кремлева. В соответствии с данным соглашением планируется создать шесть центров прогресса бокса.